L’Ajuntament de València organitzarà una jornada de portes obertes per a visitar la muralla islàmica i les excavacions de la plaça de l’Àngel, els refugis antiaeris i el Centre Arqueològic de l’Almoina, el pròxim 28 de juliol, amb motiu de la commemoració del Dia de l’Arqueologia. Seran visites obertes i gratuïtes a tota la població en cinc espais arqueològics emblemàtics de la ciutat, segons va anunciar ahir la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello.

“Convoquem aquesta activitat just en un moment en què podem traure pit per la quantitat de troballes i de restes arqueològiques de què disposem. Amb l’objectiu de mostrar a la ciutadania l’intens treball arqueològic que s’està duent a terme per part de l’Ajuntament, la Regidoria ha organitzat aquestes visites per a les quals és necessari reservar cita prèviament en el telèfon de contacte 655 67 18 12, en horari de 9 a 14 hores”.

Les propostes especials per a aquest dia acostaran els valencians i valencianes a descobrir la muralla andalusina del segle XI, construcció iniciada en 1021, durant el regnat d’Abd al-Aziz, efemèride de la qual ara es compleix un mil·lenni.

Es podrà accedir, de manera excepcional, a les intervencions arqueològiques que s’estan duent a terme a la plaça de l’Àngel, on s’ha conservat una torre i part del llenç d’aquesta muralla. A més, hi haurà recorreguts nocturns sobre una part del traçat encara vigent a l’actual barri del Carme.

També es faran visites a altres espais lligats a l’arqueologia, com el Museu de l’Almoina, on s’exhibeixen les ruïnes de la ciutat fundacional romana (138 aC), així com els refugis antiaeris de la Guerra Civil de l’ajuntament i del carrer Serrans, rehabilitats fa poc.

Les visites començaran a les 10 i acabaran a les 20 hores.