Tres de cada deu valencians està en risc de pobresa o exclusió social segons l’última Enquesta de condicions de vida, elaborada per l’Institut Nacional d’Estadística amb dades de 2020. Es tracta del 29,3 % de la població, dos punts i tres dècimes més que en 2019, la qual cosa evidencia que la pandèmia ha tingut un gran impacte en la societat i ha reduït els ingressos i la qualitat de vida de bona part de la ciutadania.

El risc de pobresa a la Comunitat Valenciana se situa, a més, quasi tres punts per damunt de la mitjana estatal. La taxa de risc de pobresa o exclusió social es coneix com a taxa Arope (per les sigles en anglés, at risk of poverty or social exclusion). Es va crear en 2010 a l’efecte de mesurar la pobresa relativa a Europa i ampliar el concepte de la taxa de risc de pobresa, que només preveu els ingressos.

La taxa Arope es construeix amb la població que es troba en risc de pobresa, amb manques materials o amb baixa intensitat en l’ocupació. L’altre indicador, que només es basa en el nivell d’ingressos, també ha crescut en l’últim any i, en 2020, se situa en el 24,6 %, també tres punts per damunt de la mitjana nacional.

En clau estatal, en l’enquesta de 2020, la taxa Arope se situa en el 26,4 % de la població resident a Espanya, davant del 25,3 % de l’any anterior. L’augment de la taxa Arope s’ha produït en dos dels seus tres components. Així, el percentatge de població en situació de manca material severa ha pujat del 4,7 % al 7,0 % i el que es troba en risc de pobresa ha passat del 20,7 % al 21,0 %.

Els ingressos mitjans dels valencians se situen en 11.332 euros, per davall dels 12.292 euros de la mitjana nacional. En 2020, el llindar de risc de pobresa per a les cases d’una persona (calculat amb les dades d’ingressos de 2019) se situa en 9.626 euros.

Altres indicadors importants també expliquen per què la pandèmia ha sigut tan desestabilitzadora en l’àmbit econòmic com subratllen les estadístiques anteriors. Així, el 36,1 % dels valencians no es pot permetre vacances fora de casa almenys una setmana a l’any, quasi un punt més que en l’enquesta que va elaborar l’INE l’any anterior. A més, un 36,8 % no pot afrontar despeses imprevistes, amb encara més distància respecte a 2019, un punt i mig més.

Un 13,1 % de la ciutadania assegura que pateix retards en els pagaments relacionats amb l’habitatge principal o en compres a terminis, l’indicador més preocupant de tots, ja que experimenta quatre punts de diferència respecte a 2019. Finalment, un 10,7 % de la població afirma que té moltes dificultats per a arribar a la fi del mes, quatre punts més que fa només un any.