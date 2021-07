La consellera ha anunciat que la Comunitat Valenciana accelerarà el ritme de vacunació gràcies a l’increment de vacunes que es rebrà a partir d’agost. El Ministeri de Sanitat es va comprometre ahir, en la reunió del Consell Interterritorial, a compensar la Comunitat Valenciana amb un augment en l’enviament de dosis de vacunes contra la covid-19. “Hi ha un compromís del Ministeri de procedir ja amb les dosis que arribaran de la vacuna Moderna a l’agost i al setembre per a compensar aquelles comunitats que han rebut menys dosis per tindre una població més jove. A l’agost i al setembre, la C. Valenciana rebrà més dosis”, assegura la consellera Ana Barceló.

Aquesta compensació, que respon tant a la vacunació de desplaçats com al dèficit que es va produir a l’inici del procés de vacunació, quan es van destinar més dosis a comunitats autònomes amb una població més envellida, arribarà els mesos d’agost i de setembre. “Nosaltres feia temps que reclamàvem al Ministeri de Sanitat poder comptar amb un nombre més gran de dosis, ja que ací s’estaven produint dos fets perquè la C. Valenciana fora compensada: d’una banda, que hem vacunat desplaçats i el Ministeri s’ha compromés, dins del sistema, a fer un encreuament de dades que ens permeta a totes les comunitats autònomes saber quants ciutadans hem vacunat; i, d’altra banda, que se’ns compensara amb un nombre més gran de vacunes, ja que, al principi, per a protegir els majors, es van destinar més vacunes a aquells territoris que tenen una població molt major. Ara, els majors ja estan protegits i rebem les vacunes segons la nostra població, però necessitem resoldre el dèficit que s’ha produït al llarg del temps, ja que hi ha altres comunitats que tenen una població més envellida i van rebre més dosis que la C. Valenciana”, ha explicat Barceló.

A més, Ana Barceló s’ha referit a altres qüestions d’actualitat com el certificat de vacunació. “Necessitem un sistema de salut totalment reforçat amb les noves tecnologies i la digitalització del sistema, que ens permeta ser més eficients, perquè estem ja en una medicina més predictiva i més preventiva”.