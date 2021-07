Calp, el poble més castigat de la Marina Alta per la covid-19 en aquesta cinquena onada de contagis, pren mesures per a tractar de frenar l’expansió del virus. Ara mateix, 225 dels seus veïns estan infectats. L’Ajuntament ha decidit tancar la zona d’acampada d’Oltà, un lloc on es produeixen contactes socials. A més, la Policia Local intensifica la vigilància dels botellons. De fet, a partir de la mitjanit, es tancarà l’accés a una platja, la del Borumbot, que és la que concentra més joves que fan botelló. Una altra zona habitual d’aquesta mena de reunions per a consumir alcohol al carrer és la del passeig Príncep d’Astúries.