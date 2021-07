L’artista de Mislata Miquel Navarro s’ha mostrat “content i orgullós” pel fet que una obra seua, Ciudad vigía, entre a formar part del catàleg patrimonial de la Unesco. Navarro ha fet aquestes declaracions aquest divendres al seu taller, durant la visita de l’ambaixador d’Espanya en la Unesco, Andrés Perelló, i l’alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa.

La Unesco va acceptar per unanimitat el 29 de juny la donació de l’Estat espanyol de l’obra Ciudad vigía de l’escultor Miquel Navarro, que passarà a engrossir el patrimoni artístic de l’organisme de Nacions Unides. Es tracta d’una escultura de 150 quilos i un metre d’altura, una peça en ferro que, a més, pot ser albergada tant en interior com en exterior. Així, Miquel Navarro es converteix en el cinqué artista espanyol, al costat de Picasso, Chillida, Miró i Tàpies, que és inclòs en el catàleg patrimonial.

Miquel Navarro s’ha mostrat “content i orgullós de poder aportar a una entitat tan valuosa com la Unesco, que es preocupa del patrimoni de tot el món”. L’artista ha admés que ha aconseguit moltes fites al llarg de tota la seua carrera, però ha reconegut que “aquest reconeixement és molt significatiu”, ja que, ha afirmat, “la Unesco és la Unesco”. Navarro ha explicat que Ciudad vigía té “moltes explicacions”, però “no vull marejar-vos”, ha fet broma, però ha matisat que “cal veure-la i captar el missatge”.

Per la seua banda, Andrés Perelló ha afirmat que a Navarro “no li fa falta cap reconeixement internacional”, però “sí a València i a Espanya, i, amb aquesta peça, engrandim el nostre potencial en patrimoni cultural”. L’ambaixador d’Espanya davant de la Unesco ha destacat que incloure l’obra de Miquel Navarro en la Unesco “ha sigut un repte molt important, al qual hem dedicat molt d’esforç, però el resultat ha sigut satisfactori, perquè toca d’arrel la nostra terra”. En aquest sentit, ha avançat que aquesta fita es confirma amb la signatura d’un memoràndum de col·laboració entre la Generalitat i la Unesco. Perelló ha explicat que, al setembre, se celebrarà l’acte institucional de lliurament de l’obra amb la presència de totes les autoritats.

Carlos F. Bielsa, d’altra banda, ha agraït la visita de Perelló i “l’esforç de la Generalitat i del Ministeri” per aquest repte complit, i ha subratllat l’“orgull que suposa per a Mislata que un artista internacional, però d’ací, estiga al costat de Miró, Picasso o Chillida”. L’alcalde també ha enaltit la “generositat estratosfèrica” de Miquel Navarro, ja que “no hi ha hagut un artista tan important i tan generós amb la seua terra, amb les coses que fa i la il·lusió que posa a tots els projectes”.