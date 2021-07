Fundació Bancaixa presenta a Sagunt l’exposició “9 gravadors interpreten Ausiàs March”, una mostra que recull obres creades pels artistes valencians Rafael Armengol, Arcadi Blasco, Manuel Boix, Joan Castejón, Juan Genovés, Artur Heras, Joaquim Michavila, Antoni Miró i Vicent Traver, en les quals interpreten fragments de poemes d’Ausiàs March.

L’exposició, que podrà veure’s a la sala d’exposicions Glorieta fins al 31 de juliol, pretén promoure i difondre el coneixement de l’obra del creador valencià mitjançant artistes reconeguts en l’àmbit nacional i internacional. Les obres que s’hi exposen són fruit de l’encàrrec que la Fundació Bancaixa va fer als artistes en 1997, amb motiu del sisé centenari del naixement del poeta valencià. D’aquesta manera, els diferents estils de cada creador conflueixen en el sentir comú d’enaltir la figura d’Ausiàs March.

Durant el recorregut, s’observa l’obra de Rafael Armengol sobre el poema Los ignorants Amor e sos exemples; Arcadi Blasco interpreta les paraules de La mia por d’alguna causa mou; Manuel Boix posa imatges a Lo temps és tal que tot animal brut; Joan Castejón plasma el poema Puis que, sens tu, algú a tu no basta; Joan Genovés porta al traç No em fall record del temps tan delitós; Artur Heras reinterpreta Si per null temps creguí ser amador; Joaquim Michavila porta al gravat la lletra de Veles e vents han mos desigs complir; Antoni Miró plasma Així com cell qui en lo somni es delita; i Vicent Traver treballa sobre la poesia Alt e amor, d’on gran design s’engendra.

L’exposició, d’entrada gratuïta, es pot visitar de dimarts a dissabtes de 17 a 21 hores a la sala d’exposicions Glorieta, a la plaça Cronista Chabret, número 6, de Sagunt.