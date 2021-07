Vanessa Peña fa números i no li ixen. Entre ella i la seua parella ingressen al mes poc més de 600 euros, així que poden pagar un lloguer que ronde els 200 euros. Així ho feia, fins que l’amic al qual li arrendaven un xicotet habitatge els va dir que necessitava el pis per a la seua família i que se n’havien d’anar. Impossible trobar una altra casa per aquest preu. Només el lloguer d’una habitació ja costa 300 euros i la parella té, a més, una xiqueta de 19 anys. Un jove del sindicat de barri Construint Malilla els va acollir durant uns dies a la seua casa. Els van avisar d’un habitatge buit d’un banc i allí se’n van anar.

Així, són ocupes des de fa poc més de dues setmanes i allí viuen sense llum, després d’endreçar un mínim l’habitatge. No obstant això, ja tenen ordre de desnonament per al 26 de juliol. “El pis era d’un banc, però va vindre l’amo a dir-nos que finalment havien saldat el deute amb l’entitat bancària i el pis era ara d’ells, de nou. Així que ens n’anirem. No volem perjudicar cap veí. Seguirem ocupant pisos de banc fins que trobem un lloguer que puguem pagar”, explica Vanessa. La dona fa les declaracions a la plaça de l’Ajuntament de València, al costat d’altres famílies en circumstàncies similars i acompanyada per un grup de joves de Construint Malilla. Ella ha sigut la promotora de la protesta. Ella va demanar el permís i s’identifica davant de la Policia com a principal responsable, encara que lamenta que, per por, no en siguen més les famílies que s’unisquen a la concentració. “Cada dia hi ha més desnonaments i som moltes famílies, massa, les que no podem pagar un lloguer. Ni tan sols un lloguer social, perquè els preus assequibles que maneja l’Ajuntament van des de 322 euros per 60 m² fins a 491 euros per 92 metres quadrats.

“Ni tan sols això puc pagar, però és que tampoc he rebut cap ajuda, només la d’aquests joves”, assegura Vanessa, una dona que ha tramitat un grau de discapacitat després de sumar malalties. El seu marit, xurrer, el que acumula, sense poder treballar, són factures. Ara cobra l’atur, “però això no és etern”.

Marisa Segura sí que té treball. Dos, per a ser més precisos. Un amb contracte, els caps de setmana, per 250 euros, i un altre sense, per 600. Els dos en l’hostaleria, fregant plats. Amb cap dels dos podrà signar un contracte de lloguer, ja que són uns altres els requisits i perfils que s’exigeixen. La dona tenia una perruqueria abans d’una pandèmia que l’ha deixada en la ruïna i amb un deute d’un any de lloguer. No li ha arribat l’ordre de desnonament, però sap que li arribarà. “L’Ajuntament ha oferit pagar tres mesos de lloguer, però la immobiliària s’hi nega. Volen que me’n vaja del pis”, explica Marisa. Però la dona no hi viu sola. Té tres fills, de 15, 11 i 6 anys. Sap que una de les seues opcions reals passa per fer el mateix que Vanessa i que tants altres: ocupar un habitatge buit d’un banc.

“Només a la ciutat de València, hi ha 56.000 habitatges de banc buits. Tenim el parc públic més xicotet d’Europa, que només representa el 3 %, i cada any veiem com criminalitzen les famílies que es veuen obligades a ocupar immobles. Ho fan per necessitat. L’habitatge és un dret fonamental”, conclouen des del sindicat de barri Construint Malilla.