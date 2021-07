La Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha notificat a l’Associació Empresarial de Residències i Serveis d’Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (AERTE) la desestimació de les mesures cautelars que havia sol·licitat la patronal per a permetre el contacte físic segur als centres residencials. En la interlocutòria, el TSJ no entén que es complisquen els requisits necessaris per a acceptar les mesures sol·licitades per la patronal, ja que considera que l’interés general de salut pública preval sobre els arguments aportats per l’associació, que defensava la necessitat de recuperar el contacte físic per a protegir la salut emocional i psíquica de les persones ateses. A més, indica que no s’ha de prendre la situació epidemiològica del moment de presentar el recurs, el 21 de juny, sinó la de la data de publicació de la resolució contra la qual es recorre, el 8 d’abril de 2021, segons informa AERTE en un comunicat.

També s’han desestimat les mesures cautelars referides a la consideració de centre vacunat a aquells que superaren el 95 % de la pauta completa, pels inconvenients que això causava en l’atenció; i la que demanava l’anul·lació de la reserva del 5 % de les places per a aïllament en centres i que afecta unes 1.400 places, la qual cosa redueix encara més el nombre escàs de places a la Comunitat Valenciana.

“AERTE ha fet tot el que hi havia a la seua mà, fins i tot acudir als tribunals, perquè els familiars i les persones usuàries pogueren tocar-se de manera segura, per a recuperar les abraçades. Creiem que la situació actual dels centres residencials ho permet, malgrat l’increment dels casos en el conjunt de la societat, ja que els brots que s’han produït tenen una evolució molt diferent de la de mesos anteriors. Els magistrats del TSJCV havien de decidir complint amb el seu paper en la societat i, en aquest cas, no han considerat suficients els arguments que els presentàrem, la qual cosa assumim de la mateixa manera que en altres ocasions en què sí que ens han donat la raó”, afirma el president d’AERTE, Jose María Toro.

Cap mort per covid-19 en residències en quasi quatre mesos

Segons les dades que facilita l’Imserso, a la Comunitat Valenciana s’han produït, des del 29 de març, 53 casos positius de covid-19 en persones residents i no hi ha hagut que lamentar cap defunció pel virus en 15 setmanes. “La Conselleria d’Igualtat i de Polítiques Inclusives i la de Sanitat Universal i de Salut Pública comparteixen, des del nostre punt de vista, aquesta voluntat de recobrar el contacte físic, així que esperem que es puga recuperar com més prompte millor”, afig Toro.