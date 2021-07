La Comunitat Valenciana va dedicar en 2020, de mitjana, 882,8 euros per persona a productes asseguradors, quasi 30 euros menys que l’any anterior, i es converteix, així, en la regió que menys va reduir la seua despesa. La Comunitat es va col·locar per darrere de regions com Balears, Castella i Lleó o Galícia, i per davant de Cantàbria, Astúries o Castella-la Manxa. Segons es desprén de l’informe “El mercat espanyol d’assegurances en 2020”, elaborat per Mapfre Economics i publicat ahir per Fundació Mapfre, la mitjana de despesa a escala nacional va ser 361 euros superior a la de l’autonomia.

En total, els espanyols van gastar en assegurances 1.243,8 euros en 2020, 108,8 euros menys que en 2019. La major despesa en les assegurances de no vida (782,6 euros per persona, enfront dels 772,4 euros de 2019), fins i tot en un context macroeconòmic negatiu a conseqüència de la pandèmia, no va ser suficient per a compensar el menor desemborsament en les assegurances de vida (461,2 euros, enfront dels 580,3 de l’exercici precedent).

Totes les autonomies van patir, l’any passat, reculades en la despesa de productes d’assegurances. Destaquen les caigudes experimentades a Madrid, Navarra i Aragó.