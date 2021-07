Un equip d’investigació de la Universitat de València liderat per Enrique Gracia, catedràtic de Psicologia Social, ha elaborat un estudi sobre el risc crònic de la violència de gènere en veïnats desfavorits. L’estudi ha comprés un període de huit anys i s’ha centrat en els diferents veïnats de València (es van utilitzar 552 sectors censals de la ciutat). Segons l’estudi, en els veïnats socioeconòmicament desfavorits, el risc de la violència de gènere i el temps en què perdura són més grans que en altres veïnats. La investigació es publica aquest mes de juliol en la revista científica Preventive Medicine.

En l’estudi “Alt risc crònic de violència de gènere en veïnats desfavorits: un estudi espaciotemporal de huit anys” s’observa que el risc de violència de gènere en algunes àrees de la ciutat arriba a ser quasi quatre vegades superior a la mitjana d’aquesta. L’estudi mostra, a més, que en barris amb nivells baixos d’ingressos i educació, nivells alts d’inestabilitat residencial i nivells alts de criminalitat, el risc de violència de gènere no només era més gran, sinó que aquest risc persistia durant els huit anys analitzats (2011-2018).

No és igual que en barris rics

La persistència en el temps de la desigualtat del risc de violència de gènere observada en aquest estudi posa de manifest que el risc alt de violència de gènere pot convertir-se en crònic en aquests barris desfavorits. “Aquest estudi il·lustra de manera metodològicament rigorosa la idea que els factors de risc que caracteritzen els veïnats desfavorits constitueixen no només un determinant important del risc de violència de gènere, sinó també de la persistència d’aquest risc en el temps”, explica Enrique Gracia.

Aquests factors de risc en els veïnats afebleixen els vincles socials i la confiança entre persones veïnes (cohesió social), amb la qual cosa es redueix la capacitat de la comunitat per a l’acció col·lectiva i el control social informal (eficàcia col·lectiva) de la violència, inclosa la violència de gènere.

Els veïnats més desfavorits poden aïllar-se de les normes i dels valors àmpliament compartits en la societat respecte a la violència (per exemple, la desaprovació de la violència en les relacions íntimes) i això pot portar a l’emergència de normes socials i valors que faciliten la violència de gènere, com una major acceptabilitat i tolerància de la violència, normes de no-intervenció, etc.