La Junta de Govern d’Albal, que presideix l’alcalde, Ramón Marí, ha decidit hui suspendre les Festes en Honor de Santa Anna. “Havíem dissenyat un programa de festes, amb tota la il·lusió amb l’objectiu de continuar ajudant a revitalitzar el comerç local, però la reculada en la crisi sanitària i l’augment de contagis ens obliguen a ser responsables”, assenyala l’alcalde. En la reunió telemàtica que s’ha mantingut aquest matí, els membres del Govern han decidit, per unanimitat, l’ajornament dels festejos patronals, després de conéixer les últimes dades facilitades per Salut Pública que notifiquen, al municipi, una xifra de 106 contagis i una taxa acumulada de 664,91 per cada 100.000 habitants.

Les Festes de Santa Anna havien de començar aquest cap de setmana passat, no sense restriccions i amb la cancel·lació de la Fira del Comerç, la suspensió de la qual es va consensuar entre l’associació de comerciants ACIXEA i l’Ajuntament. “Era impossible controlar l’aforament i la distància social”, asseguren les mateixes fonts. No obstant això, després de diverses reunions amb els responsables dels actes programats, es va mantindre el Concert Excel·lent 2021 a càrrec de la banda simfònica de la Societat Joventut Musical d’Albal (SJMA), al pati del Col·legi de la Balaguera. Ahir diumenge, a més, va tindre lloc l’espectacle infantil “La fada màgica”, protagonitzat per la coneguda cantant Gisela —exconcursant d’Operación Triunfo—, al parc de la Balaguera. Malgrat que tot va transcórrer amb normalitat i unes mesures escrupoloses de seguretat, la preocupació per la pandèmia obliguen l’executiu a ajornar els festejos sine die, “esperant poder gaudir de tot el que s’havia programat quan la situació sanitària ho permeta”, informa el regidor de Festes, Sergio Burguet.

La decisió afecta també un dels actes fallers, l’exposició del ninot, que la població havia programat per a aquest juliol, per a descongestionar els actes de les Falles de setembre, però finalment no es durà a terme. El regidor ja ho ha comunicat a la Junta Local Fallera i als set presidents de les comissions.

Es mantenen els actes religiosos i els focs artificials

Per segon any consecutiu, la localitat viurà Santa Anna amb el cor, esperant temps millors, però el consistori pretén que el silenci de les Festes Patronals no siga rotund, motiu pel qual manté els actes pirotècnics de la mà de Ricardo Caballer: la mascletada del dia 26 a l’esplanada de Santa Anna després de la missa; i la del 28 juliol, davant de la plaça Fontilles, a les 14.30 h. I el mateix dia, a les 0.00 hores, el castell nocturn, en la zona de la Balaguera. Els actes religiosos previstos també se celebraran amb aforament limitat, l’ús obligatori de la mascareta i totes les mesures necessàries per a garantir la salut dels assistents a les misses.