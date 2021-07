La Secció de Delictes d’Odi de la Fiscalia de València ha obert quatre investigacions en menys de dues setmanes per presumptes agressions homòfobes registrades a la ciutat. A més, està analitzant dues denúncies més en un any en què els successos d’aquest tipus s’han disparat. Es tracta dels últims incidents registrats a València, al llit del riu Túria i a la plaça d’Hondures, que han coincidit amb l’assassinat de Samuel, un jove de 24 anys que va rebre una palissa a la Corunya propinada per un grup de persones en un acte que s’ha considerat d’homofòbia.

A València, les víctimes dels incidents que està investigant el Ministeri Públic són tots homes, majoritàriament joves. “Els assumptes per aquesta mena d’agressions s’han disparat a la ciutat i pot ser que hi haja una relació amb la celebració del Dia de l’Orgull Gai i amb l’assassinat de Samuel”, assenyala la fiscal coordinadora de Delictes d’Odi, Susana Gisbert.

La situació és, al seu judici, “molt preocupant”. “És un tema que sempre ha existit però que ara sembla que s’està veient més, no sé si perquè la gent s’està animant a denunciar o perquè hi ha un repunt. Crec que pels dos factors”, precisa.

Sobre aquest tema, la fiscal ha destacat la “importància” que els ciutadans que s’assabenten o presencien algun tipus d’agressió d’aquest estil, primer tracten d’impedir-la, i, després, la denuncien. “És important ser conscients que no tota l’homofòbia és delicte, però sí que és igual de perillosa”, ha puntualitzat Gisbert, que ha afegit que “quan en un xat hi ha burles a homosexuals, acudits homòfobs o determinades gràcies o estereotips, cal reaccionar perquè això després crea un ambient d’hostilitat”.

També destaca que els autors d’aquestes agressions “no deuen mai tindre una sensació d’impunitat”, per la qual cosa considera “fonamental” que se sàpia que aquests actes es persegueixen i que tenen conseqüències. “Aquestes agressions no ixen debades”, insisteix.

Si tot va bé, assenyala la fiscal, aquests incidents no tarden més d’un any a ser jutjats, encara que el procediment pot complicar-se si es desconeix l’autor o autors de les agressions.

La regulació del delicte d’odi ofereix una eina jurídica per a castigar aquesta mena de fets, però, segons el parer de la fiscal, hi ha un “problema”: els punts intermedis. “Què passa amb els insults que no són tan greus com per a ser un delicte d’odi però tampoc com per a quedar impunes?”, pregunta a tall d’exemple. Aquesta part “intermèdia” es queda “en els llimbs” dels incidents d’odi. “En via administrativa es poden fer moltes coses, però faltaria una regulació unitària de tots aquests incidents d’odi”, advoca.

És “fonamental” que les víctimes se senten protegides. “L’Estatut de la Víctima els protegeix però, potser, igual que hi ha una normativa per a protegir les víctimes de violència de gènere, també n’hi hauria d’haver una per a víctimes d’odi”, proposa.

En aquest sentit, la fiscal puntualitza que existeixen mesures cautelars en aquests incidents dins del procés penal, com dictar un allunyament, “però no específiques, tenint en compte les particularitats dels delictes d’odi”.