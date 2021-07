El surfista espanyol Óscar Serra va morir dissabte a Mèxic després de colpejar-se al cap contra el fons, quan intentava planar sobre la cresta d’una onada a la platja de Zicatela, a Puerto Escondido, Oaxaca.

Segons els entesos, a Zicatela es produeixen algunes de les millors onades de platja del món i l’altura d’aquestes, en els mesos de juny i juliol, són un reclam per a molts dels millors surfistes del món, que hi van a practicar aquest esport.

Serra, que a penes havia arribat un parell de dies abans a terres mexicanes, va entrar a la mar a primera hora, a la recerca de bones onades, malgrat que hi havia bandera roja a la platja, cosa que és precisament el que busquen els surfistes.

Un día de olas grandes en Zicatela (Puerto Escondido 🌊) -hoy- nos ha dado un golpe durísimo…



Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos por la pérdida de Óscar Serra.



No hay palabras para describir tanto dolor… la vida es muchas veces injusta.



D.E.P. 🖤#FESURFing pic.twitter.com/fc3Gg4wsj8 — Federación ESP Surfing® (@FESurfing_) 17 de julio de 2021

Segons informen diversos diaris mexicans, el surfista valencià va caure des d’una onada d’un parell de metres d’altura i es va colpejar el cap contra el fons.

Malgrat que va ser socorregut amb promptitud, els serveis mèdics que el van atendre a la platja no van poder reanimar-lo, a causa de la força de l’impacte.

La Federació Espanyola de Surf ha lamentat la pèrdua en les xarxes socials: “Un dia d’onades grans a Zicatela (Puerto Escondido) ens ha donat un colp duríssim… El nostre condol més sincer a familiars i amics per la pèrdua d’Óscar Serra. No hi ha paraules per a descriure tant de dolor… La vida és injusta moltes vegades”.