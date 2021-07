Ciutadans (Cs) en la Diputació de València ha aconseguit unanimitat en la votació per a reclamar “una solució definitiva i conjunta als problemes d’erosió de les costes del nord de la província de València”, segons ha destacat hui la seua portaveu, Rocío Gil, i expliquen des de la formació taronja.

La diputada ha explicat que “les platges d’Almardà a Sagunt (la Malva-rosa, Corinto i Almardà) presenten un greu problema d’erosió i desnivells des de fa diversos anys, però els governs, de diferent signe polític, han sigut incapaços de solucionar un problema que afecta greument l’economia del sector turístic i el medi ambient”.

“Aquesta erosió s’agreujarà si Costes, tal com va anunciar, construeix espigons a Almenara, a la província de Castelló, sense que s’execute alhora el projecte de regeneració de les costes del nord de València”, ha advertit Gil, que ha afegit que “el mes d’abril passat vam tindre ocasió de reunir-nos amb l’Associació de Veïns d’Almardà i vam poder comprovar in situ els problemes que hi ha. Era fonamental que ens posàrem tots els grups d’acord per a reclamar una solució”.

Per això, ha defensat la diputada de la formació taronja, “creiem que era urgent que la Diputació instara el Govern central a considerar les platges del nord de València i el sud de Castelló com una unitat i actuar-hi de manera conjunta; no pot ser que les mesures per a unes perjudiquen les altres”.