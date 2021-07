La fama de les cales de la Marina Alta és infinita, però l’aforament ja no dona més de si. Aquest cap de setmana, les cales de la Granadella i la Barraca, a Xàbia, van baixar la barrera a les 9 del matí. No hi cabia ni un cotxe. I, una hora després, ja no s’hi deixava entrar als banyistes. L’aforament estava complet. I no és que els turistes vinguen només amb cotxe. Arriben amb autobús. Cap a les 11 hores, un autocar amb 70 ocupants d’una excursió organitzada va aparcar un bon tros abans de la barrera de la Granadella. Els turistes, procedents d’un poble pròxim a València, volien passar el dia en aquesta platja. Van caminar fins on està el vigilant i aquest els va dir que no podien baixar. Se’n van anar al mateix lloc que quasi tots els banyistes que dissabte i diumenge es van topar amb les barreres, a la Cala Blanca, on hi havia cues per a entrar.

Mentrestant, a les Rotes de Dénia, el trenet es va quedar més d’una vegada bloquejat en arribar a la barrera que hi ha instal·lada des de l’1 de juliol per a alliberar de cotxes l’últim tram (entre el restaurant Mena i la platja de les Arenetes). Els banyistes arribaven fins allí amb cotxe i es detenien a baixar els caiacs, les taules de paddle surf, les neveres, les hamaques i les ombrel·les. El trenet gratuït és una delícia, però li costa més maniobrar i només falta que entropesse amb un tap de cotxes.