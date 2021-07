“Hauria d’ocórrer un drama perquè no se celebraren les Falles”. Amb aquesta contundència s’ha pronunciat el president de la Interagrupació de Falles, Guillermo Serrano, sobre la incertesa que hi ha en les comissions pel creixement de la pandèmia i la proximitat de la primera setmana del mes de setembre. “Estem en contacte permanent amb l’Ajuntament de València i amb la Conselleria de Sanitat i ens traslladen tranquil·litat”. “Ells creuen que el pic serà la setmana passada i aquesta i que a partir d’ací baixarà”, assegura.

En realitat, les paraules del president de la “Inter” són una espècie de bàlsam enmig de la incertesa. Les comissions volen organitzar dinars, cercaviles, l’ofrena i no saben molt bé a què atindre’s. I tampoc els fallers saben molt bé a què apuntar-se, ja que, hui dia, amb els contagis disparats, hi ha molts dubtes que la festa puga celebrar-se. Alguns pobles, de fet, ja han dit no a la primera setmana de setembre.

Però tot fa indicar que les Falles de València no estan en qüestió. Ni tan sols hi ha grans assumptes pendents de resoldre. Segons Serrano, l’única cosa que està pendent del protocol que marque la Conselleria de Sanitat són les activitats itinerants, concretament bandes de música i cercaviles. Però la resta està tot bastant clar. Per als sopars, tot funciona com l’hostaleria, l’única cosa que pot canviar és que siguen taules de sis o de deu persones. “I jo no crec que l’hostaleria la vagen a tancar una altra vegada”, diu Serrano, que afirma, a més, que “espectacles com els monòlegs es poden fer ja, demà mateix si vols”.

Ofrena de València

Respecte a l’ofrena, tampoc sembla haver-hi molts dubtes, tot el que pot passar és que siga “a porta tancada”, és a dir, sense públic, però la desfilada davant de la Mare de Déu es farà.

I és que les notícies que li arriben de la Conselleria conviden a l’optimisme. El president de la Interagrupació assegura que “ni la Conselleria ni l’Ajuntament consideren la possibilitat de no celebrar les Falles”, entre altres coses perquè creuen que “el pic de contagis serà la setmana passada i aquesta, i que després baixarà”.

“Hauria d’haver-hi un drama perquè no se celebren les Falles. Sembla que tot està controlat, entre cometes. Mentre no hi haja pressió hospitalària, no hauria d’haver-hi cap problema”, assegura Guillermo Serrano. “A més, hem de cremar sí o sí, perquè, si no, ajornem els contractes ja a 2024”.

Per descomptat, que l’Ajuntament no pensa a suspendre les Falles sembla clar, ja que hui mateix ha posat en marxa les acreditacions dels mitjans de comunicació per a la cremà.