Guedes ja ha tornat a la Ciutat Esportiva del València CF. El portugués ha arribat a Paterna per a començar la pretemporada, si bé, lògicament, encara no al ritme dels seus companys. Primer ha sigut el torn de les proves que els jugadors de la plantilla valencianista ja van passar en el seu moment i, a partir d’ací, posar-se ja a les ordres de José Bordalás, que continua treballant en la preparació del grup per a l’inici del curs. El portugués ha reaparegut, a més, en un moment en què és protagonista del mercat de fitxatges. El motiu? L’operació eixida segueix bloquejada i el club necessita ingressos per a escometre algunes operacions, cosa que el lusità podria desbloquejar.

El retorn del portugués ha generat encara més expectació, tenint en compte les paraules del seu pare al final de la temporada. Abans que començara l’Eurocopa, Rogerio Guedes va assegurar que el seu fill estava “de més” en el València CF, la qual cosa va generar enuig entre l’afició. “Estaria bé, si no fora per la situació en la qual està el València CF. Guedes només brilla quan hi ha un equip que li ho permet. Se n’anirà aquest estiu? No ho sé, però a València no hi ha Champions, ni Europa League. Ell està de més en el club”, va destacar. Ara, i encara sense ofertes importants per ell, Guedes ha hagut de presentar-se a Paterna per a iniciar la pretemporada malgrat aquelles paraules, que només van afegir llenya al foc.

El lusità, a més, tampoc ha pogut revalorar-se durant l’Eurocopa, ja que no va disputar ni un sol minut. De fet, Gonçalo Guedes se’n va anar amb les mans buides de la cita multiseu i fins i tot es va quedar sense convocar en diversos dels enfrontaments de la selecció portuguesa en el torneig. A partir de l’eliminació contra Bèlgica, el jugador va arrancar d’aquesta manera les seues vacances per a desconnectar, després d’haver enllaçat la temporada en LaLiga amb el campionat de seleccions. Cal recordar que Guedes, després d’una primera part de la temporada pràcticament en blanc en estadístiques, va ser un dels més destacats en els dos mesos finals de competició de l’equip de Mestalla.

Ara, el València, que necessita cash per a escometre diverses operacions, intenta trobar eixida a un Guedes que posaria fi a quatre temporades en el club després de convertir-se, l’estiu de 2018, en el fitxatge més car de la història de l’entitat.