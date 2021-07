La imatge dels instituts convertits en centres de vacunació contra la covid per al seu propi alumnat sembla que s’esfuma. O, almenys, s’allunya. És el que es desprén després de la reunió d’ahir entre la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i el conseller d’Educació, Vicent Marzà, amb la immunització dels joves d’entre 17 i 18 anys com a assumpte principal sobre la taula, a més de l’inici del pròxim curs.

Perquè si hi ha alguna cosa que marcarà el setembre estudiantil és la vacunació contra la covid, tant perquè pot suposar un avanç en el retorn de la normalitat i posar fi o rebaixar algunes de les mesures vigents, com perquè es preveu que serà durant aquestes dates quan siguen citats els adolescents d’entre 12 i 18 anys.

En aquest sentit, segons va anunciar després de la reunió la consellera de Sanitat, Ana Barceló, serà l’última setmana d’agost quan comence el procés d’immunització entre les persones de 17 i 18 anys. Aquests joves estan, la majoria, cursant Batxillerat o cicles formatius, encara que la seua convocatòria vacunal no tindrà cap relació amb el nivell que estiguen cursant, sinó que serà citació per cohort d’edat com s’ha fet en la resta de franges.

El procés tindrà poques particularitats respecte a la vacunació general, més enllà que la immunització contra la covid haurà saltat el llindar dels 18 anys i haurà arribat ja als menors d’edat. Així, segons van indicar des de Sanitat després de la reunió, els joves entre 17 i 18 anys seran convocats als centres d’immunització habituals.

Aquesta citació en aquests punts (des dels grans vacunòdroms fins als centres de salut) allunya, de moment, que el procés es duga a terme en les seues instal·lacions educatives, opció a la qual el mateix Marzà es va mostrar disposat fa un mes i mig, sempre assumint “el que decidisquen les autoritats sanitàries” com a apèndix. També s’hi van mostrar favorables els directors de Secundària.

Des de Sanitat, però, no van voler descartar aquesta opció per a la resta d’alumnat més jove, especialment entre els 12 i els 16 anys, quan l’escolarització encara és obligatòria, i es van limitar a remetre’s a una futura reunió, el pròxim 6 d’agost, en la qual s’ultimaran aquests detalls, encara que, en un primer moment, s’hi van mostrar poc inclinats.

En aquesta futura reunió, convocada ja amb més de 20 dies d’antelació, s’espera poder posar dates més concretes a la vacunació de l’alumnat de nivells més baixos i saber així en quina situació començarà el curs. Aquestes dates dependran, segons van insistir des d’Educació i Sanitat, “de com avance el procés d’immunització, la previsió d’enviaments i les dosis disponibles que hi haja”, una cosa de la qual ja es tindrà més informació a principis d’agost.

Augmenten els enviaments

La possibilitat de vacunar els joves d’entre 17 i 18 anys a finals d’agost correspon, segons va especificar la consellera de Sanitat, al fet que s’espera que arriben més vacunes a la Comunitat Valenciana el mes que ve.

Això serà, segons va indicar Barceló, gràcies a l’increment dels enviaments per part de Moderna i la compensació que ha de fer el Ministeri de Sanitat a les neveres valencianes, per haver posat 100.000 dosis a persones desplaçades i per la correcció en el percentatge de dosis per població, per tindre més habitants joves que la mitjana.