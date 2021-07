Els Jocs Olímpics ja estan ací. I, a Tòquio, bona part dels esportistes que representaran la Comunitat Valenciana. En concret, a la vila olímpica, situada en una illa artificial sobre la badia de la ciutat.

Per exemple, des de fa un parell de dies, s’entrenen sobre el terreny els experimentats jugadors de vòlei platja Pablo Herrera i Liliana Fernández, la judoka Ana Pérez o el boxejador José Quiles. La nadadora Lidón Muñoz i, sobretot, els futbolistes Carlos Soler, Pau Torres i Óscar Gil, porten més temps al país del Sol Naixent. Uns altres, com els tennistes —Pablo Andújar i Sara Sorribes—, hi van arribar ahir, a l’espera de conéixer aquest dijous els seus primers rivals. Els ciclistes, entre els quals hi ha Sebastián Mora, hi aterraran en qüestió d’hores. I els atletes, amb Eusebio Cáceres, Fátima Diame, o Laura Méndez, seran els últims a partir cap a Tòquio aquest pròxim divendres.

La competició començarà amb el futbol abans de la cerimònia de divendres (13.00 hores). Dijous, l’Espanya de Soler, Torres i Gil jugarà contra Egipte. El primer cap de setmana dels Jocs continuarà dissabte. El gimnasta Néstor Abad participarà en la classificació, amb el repte de ser un dels 24 finalistes. A primera hora del matí, el castellonenc Pablo Herrera, al costat d’Adrián Gavira, s’enfrontarà a Rússia en el primer duel del grup, amb l’objectiu d’encarrilar la classificació per als huitens de final. Unes hores més tard, el boxejador d’Elda José Quiles iniciarà el seu “somni olímpic” en els setzens de final del pes de -57 quilograms.

Els hispans de l’handbol, amb Gedeón Guardiola, s’estrenaran dissabte contra Alemanya. I les guerreres ho faran l’endemà, contra Suècia, amb la veterana portera Silvia Navarro, Lara González i la jove Paula Arcos. També diumenge, Lola Riera jugarà amb l’equip d’hoquei contra Austràlia, Ana Pérez iniciarà la seua cerca de la medalla, Liliana Fernández i Elsa Baquerizo s’enfrontaran als Països Baixos i tornarà el futbol de la roja.