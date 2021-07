La regla fins ara era clara: 15 minuts a més d’1,5 metres. Tanmateix, l’aparició de variants molt més transmissibles, és a dir, que necessiten menys temps d’exposició per a provocar la infecció, pot haver fet que aquesta informació quede desfasada.

Els experts que aconsellen la Generalitat en el seguiment i control de la pandèmia van recomanar ahir, en el marc de prorrogar les mesures vigents, centrar-se en les distàncies en l’hostaleria. Especialment, en espais interiors on els aerosols juguen un paper fonamental, encara més en el cas de la coneguda anteriorment com a variant índia i que a València representa aproximadament el 90 % dels casos.

“Fa la sensació que algunes mesures estan encara pensades per a la variant de Wuhan”, expressa sobre aquest tema Salvador Peiró, epidemiòleg de la Fundació Fisabio, present en la reunió. Entre aquestes mesures hi ha la distància d’1,5 metres, que, en la seua opinió, hauria d’ampliar-se. “Les taules han d’estar a una distància suficient perquè no hi haja contagi de l’una a l’altra, encara que també seria necessari recordar que és important portar sempre la mascareta en la taula quan no es consumisca”, afig l’expert.

Que delta siga més contagiosa s’ha demostrat, per exemple, quan es comprova el percentatge de contagis en convivents. “Abans es contagiaven un 10 % de les persones que convivien, però quan es tracta de delta, el percentatge és el doble”, detalla Peiró. Això també és, segons indica, perquè aquesta variant té més facilitat per a entrar en les cèl·lules i replicar-se.

Més enllà d’això, l’altre punt que assenyalen els especialistes en salut pública que assessoren la Generalitat és evitar les grans massificacions i concentracions de persones que podrien generar grans brots, i que serien encara més grans amb una variant amb més capacitat de transmissió.

Així mateix, els experts van coincidir a assenyalar que el nivell de contagis de covid encara continua alt, especialment entre joves, i que l’ocupació de llits hospitalaris no deixa d’augmentar, si bé encara no hi ha una pressió alta. No obstant això, sí que alerten de l’increment de casos de covid persistent entre els joves una vegada han passat la infecció.