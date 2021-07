Un 52 % de les empreses familiars espanyoles van adoptar solucions de teletreball després de l’esclat de la pandèmia l’any passat. Així ho apunta l’informe sobre l’agilitat, la capacitat d’adaptació i la resiliència d’aquest sector que va presentar ahir la Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de València. Aquesta aposta pel treball a distància per a poder continuar mantenint l’activitat empresarial malgrat els efectes de la crisi sanitària va ser la més utilitzada, per davant de la reducció de despeses d’oficina (46 %), l’assumpció de més endeutament (43 %) i l’ajornament o la reducció de la remuneració dels executius (20 %). Segons l’enquesta, en la qual han participat més de 400 firmes, el 92 % de les empreses familiars van tindre com a màxima prioritat la salut dels seus professionals i mantindre el negoci en marxa, cosa que no va resultar senzilla, ja que el 63 % admet haver patit una reducció dels seus ingressos, enfront del 24 % que els han mantinguts i un 12 % que els va incrementar. L’informe mostra tres respostes principals: la responsabilitat social, la transformació del negoci i la cautela.