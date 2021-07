L’Ajuntament d’Oliva, mitjançant el Departament de Turisme que dirigeix Kino Calafat, i Ecovidrio han posat en marxa la campanya “Banderes verdes”, una iniciativa que té com a objectiu guardonar l’esforç de l’hostaleria local i l’activisme dels municipis costaners per la transició verda, en un context marcat per la recuperació de la pandèmia per la covid-19.

Aquesta edició comptarà amb la participació de 39 municipis de la Comunitat Valenciana, als quals s’ha unit l’Ajuntament d’Oliva, així com 30 establiments hostalers de la localitat.

En 2020, els veïns d’Oliva van reciclar fins a 592.795 kg de residus d’envasos de vidre, la qual cosa suposa 23,5 quilos per habitant. Amb més de 180 contenidors, a la localitat ja hi ha un iglú per cada 140 habitants.

Segons el regidor de Turisme i Platges d’Oliva, Kino Calafat, “és important participar en aquestes campanyes de conscienciació i recollida, ja que, en el reciclatge, tots podem posar el nostre granet d’arena; és un treball de conscienciació i d’educació ambiental, tant en l’hostaleria com en cada un dels domicilis de veïns i visitants”.

Entre les localitats que competeixen per aconseguir aquesta bandera també hi ha Gandia.

Amb la finalitat de facilitar a tots els hostalers que participen en la separació d’envasos de vidre, Ecovidrio instal·larà contenidors nous i entregarà als hostalers, de manera gratuïta, uns poals per a facilitar el transport dels residus d’envasos de vidre. Amb un equip humà desplegat per tota la zona, l’entitat recorrerà els establiments hostalers per a informar de la campanya i fomentar que hi participen. A més, farà un control diari dels volums d’ompliment per a adaptar les rutes de recollida si és necessari.