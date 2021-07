El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha presentat, aquest matí, un programa ampli i detallat per a una nova Espanya vertebrada. “La Comunitat Valenciana vol impulsar, des de la perifèria, una Espanya millor”, ha afirmat en una conferència a Madrid, acompanyat per la part socialista del Consell i pel vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, i la també consellera per Unides Podem Rosa Pérez. La part de Compromís en l’executiu hi ha estat representada per Rafael Climent. També l’ha acompanyat un grup de ministres: Diana Morant, Miquel Iceta, Luis Planas i José Manuel Escrivá.

Espanya té cinc vèrtebres dislocades, ha sigut el diagnòstic de Puig per a Espanya. I, davant d’això, ha oferit la via valenciana, resumida en el lema de Lluís Vives: “sense querella”. Puig ha plantejat, així, un programa “per al demà” d’Espanya, des del diàleg i l’acord.

En un discurs amb substància, en opinió del presentador, ha assenyalat les cinc vèrtebres dislocades d’Espanya i cinc solucions. Amb l’Espanya invertebrada d’Ortega y Gasset com a base, Puig ha apuntat a l’independentisme, el centralisme “ineficient”, el finançament “injust”, l’Espanya invisible i la despoblació com els problemes de l’Espanya de hui.

El cap del Consell, que ha assegurat que no té res personal amb Madrid, s’ha erigit en el valedor de l’altra Espanya, la de la perifèria. Perquè “Espanya necessita més motors”, no només el de la capital, perquè no succeïsca el que ja va pronosticar Pasqual Maragall, que “Madrid se’n va”.

Puig s’ha presentat amb propostes. Potser la més cridanera és que ha demanat un mecanisme de compensació dels beneficis que obté ara Madrid per l’efecte capitalitat. Una opció podria ser un impost nou per a les rendes altes de la capital, ha dit en el torn de preguntes, encara que ha demanat fugir d’improvisacions.

Ha exigit, així mateix, posar fi a la concepció radial del país en les infraestructures. I ha instat a avançar en la descentralització d’institucions. Si fa una setmana ja mencionava que Ports de l’Estat estiga a València o que el Senat estiga en una altra comunitat, hui ha demanat que la festa d’Espanya del 12 d’octubre se celebre cada any en una ciutat.

Ha demanat institucionalitzar, així mateix, la conferència de presidents autonòmics. Que es regule amb dues reunions anuals i que les reunions sectorials no funcionen amb majoria del Govern, com succeeix ara en la Comissió de Política Fiscal i Financera.

Ha insistit, a més, en la reforma “imprescindible i inajornable” del model de finançament de les autonomies. Ha d’haver-hi més diners per a l’estat del benestar i ha d’haver-hi una redistribució d’aquest model.

“En aquesta hora d’Espanya, la causa comuna ha de ser la convivència, entrar en l’abraçada de Genovés”, ha dit Puig. “Els valencians intentem ser tècnics en ponts”, enfront dels “experts en demolicions”, ha subratllat. Així, ha demanat aliances territorials basades en la lleialtat. “Espanya necessita més ponts i menys murs”.