Un dels sectors que està a l’espera de decisions de les autoritats és el dels floristes, perquè en cas de celebrar-se l’ofrena a la Mare de Déu, com així sembla que ocorrerà, hauran de preparar els rams en unes dates en què mai abans ho havien fet.

D’entrada, la Junta Central Fallera i els vestidors de la Mare de Déu ja han dit que es podrà utilitzar qualsevol classe de flor que no siga de tija llarga, com per exemple els gladiols. Per tant, serveixen els tradicionals clavells, el crisantem, les margarides o el Lilium, aquest últim més conegut com a lliri blanc o lliri. La mateixa Junta Central Fallera traslladarà indicacions a les comissions en aquest sentit.

El problema està a aconseguir la flor la primera setmana de setembre, perquè el mes de març és fàcil aconseguir clavells, però, a finals d’estiu, és molt complicat. La solució sembla estar en la importació, però ací també hi ha un problema, perquè depenent de la flor i de l’antelació amb la qual es facen aquestes indicacions, els majoristes hauran d’optar per un país o un altre.

Segons va explicar Victor, responsable de Flores El Calé, una opció és Colòmbia, on tampoc hi ha una gran producció en aquestes dates; a més, cal comptar amb almenys dues setmanes d’antelació per a mobilitzar la mercaderia. El preu també es doblaria pel que fa a la flor, que és el cinquanta per cent del ram.

I l’altra opció són els Països Baixos, on “hi ha de tot i només tarden 48 hores a arribar ací”. Això sí, amb un preu bastant més elevat. Aquesta sembla, de fet, la solució més fàcil, perquè entre la flor de Països Baixos i la d’Espanya (a Andalusia i a València continua havent-hi una certa producció), no hi hauria problemes per a atendre la demanda de les comissions falleres.

“A última hora decidirem. Caldrà improvisar i conformar-se amb el que hi haja, però, encara que està complicat, hi haurà servei d’una manera o d’una altra”, diu Víctor. “Sabem que tocarà córrer, però hi ha bona voluntat”, assegura.

D’altra banda, Paco Romero, productor i distribuïdor de flor, admet que ací a València ja no queda temps per a generar aquesta quantitat de rams, “més encara perquè no sabem el que passarà”.

Això aboca a la importació des d’altres països, admet, per a la qual cosa caldrà pagar més. “Al remat, el problema són els diners, i més ara que el pressupost és curt”, explica