L’Ajuntament de Torrent ha decidit suspendre els actes programats amb motiu de les festes, per raons sanitàries. El consistori argumenta que, davant de l’increment en les xifres de contagis dels últims dies que facilita Salut Pública, “és necessari extremar les precaucions, per la qual cosa s’adopta aquesta decisió des de la prudència i la responsabilitat”.

La capital de l’Horta Sud suma actualment, segons les últimes dades publicades per Sanitat, 391 contagis actius i una incidència acumulada, en 14 dies, de 465 casos per cada 100.000 habitants. El municipi no està inclòs en el nou toc de queda que va implantar la setmana passada la Generalitat.

El regidor i portaveu Andrés Campos ha qualificat la mesura de cancel·lar les festes de “molt dolorosa”, però “necessària”, ja que l’augment de contagis “obligava a mantindre el rigor i la prudència que hem tingut durant els últims mesos en aquesta pandèmia”. El socialista ha admés que “és cert que les nostres festes patronals eren una oportunitat per a recuperar la normalitat, per això, treballarem per recuperar-la. Els proveïdors que treballen amb nosaltres en aquestes festes patronals han entés que hàgem pres aquesta decisió”. Campos ha avançat que “tractarem de recuperar la cultura i els actes quan siga possible”.

L’Ajuntament de Torrent havia dissenyat un ampli programa d’actes culturals per a tot el mes de juliol: un total de 52 esdeveniments en 15 ubicacions diferents de la ciutat, amb un dispositiu de 150 persones i totes les mesures de seguretat.