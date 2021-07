Amb humilitat però, al mateix temps, desbordant de confiança i seguretat. Així afronta Joan Peñarroya el que és, fins hui, el repte més ambiciós i exigent de la seua carrera professional. “Em sent bé, tranquil i il·lusionat. Segurament aquesta és la millor plantilla que he tingut mai. Seria lògic, tot va en proporció. Ara del que es tracta és d’intentar aconseguir que siga el millor equip que he tingut mai, i ací sí que dic que tindrem molta faena. Però aquest és l’objectiu”.

Ací és, precisament, on vol concentrar tot el seu esforç i el d’un cos tècnic en el qual l’acompanyaran Juan Maroto, Fernando San Emeterio i Javier Vilaplana. “Aquesta és la clau i l’objectiu que ha de tindre qualsevol cos tècnic, i crec que també qualsevol jugador. No hem d’oblidar que les individualitats són bàsiques, són els grans protagonistes del nostre esport, però aquest també és un joc d’equip”, explica Peñarroya, per a qui “de res serveix tindre grans individualitats amb grans estadístiques si l’equip no funciona”. En aquest sentit, el que té molt clar és que el club i l’equip ho tenen tot per a aconseguir els objectius. “Per descomptat, estem parlant d’un club amb un present gran i pense que amb un futur encara més gran. Tenim una estructura de primer nivell, tenim jugadors de primer nivell, el suport d’una ciutat i el mecenatge de Juan Roig, en el qual tenim un gran suport, enorme. Per descomptat, estic davant d’un projecte dels top a Europa. Però això no vol dir res. Cal cuidar-lo, cal alimentar-lo, cal fer les coses bé per a intentar que el València Basket arribe on ens agradaria que arribara”, va assegurar el tècnic de Terrassa, conscient que el gran objectiu per a la pròxima temporada és tornar a l’Eurolliga.

“Un club com el València Basket ha de tindre l’objectiu de jugar l’Eurolliga. Primer, perquè s’ho mereix; i, després, perquè s’ho està guanyant en els últims anys per moltes raons, ara que les lligues cada vegada tendeixen més a tancar-se”, va dir. “La política esportiva va cada vegada més cap aquest camí d’apostar per grans projectes i crec que el València Basket és, sens dubte, un dels grans projectes que hi ha en el bàsquet europeu”.