L’estiu ja ha superat l’equador i la calor és una constant en el dia a dia dels ciutadans de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés. I, com cada estiu, ja són ací les conegudes com a nits tropicals: jornades nocturnes en les quals el termòmetre no baixa dels 20 graus centígrads i la sensació de basca és constant. Els experts alerten que aquest fenomen es repeteix unes 50 vegades a l’any en el litoral mediterrani. Si la humitat és alta, agafar el son es converteix en una missió molt difícil.

Així, la previsió oficial de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per a Xàtiva i Ontinyent —que es fa extensible a molts altres municipis de les tres comarques— confirma que el mercuri no baixarà als 19 graus centígrads durant la pròxima nit. I demà ja es depassarà la cota límit dels 20 graus: s’esperen 21 graus de nit a la capital de la Costera i 22 a la de la Vall d’Albaida. Aquesta situació s’acreixerà dissabte i podrien encadenar-se, així, tres jornades amb nits tropicals. Qualsevol precaució és poca.

Les màximes s’enroquen en els 40 graus

La sensació tèrmica també serà de basca durant tot el dia. A Xàtiva, es pronostica per a demà una màxima de 42 graus, cosa que farà que buscar un lloc per a refrescar-se es convertisca en una missió més que necessària. Tots els pronòstics apunten a un cap de setmana calorós en les poblacions de les tres comarques, encara que la pluja podria donar un cert respir a principis de setmana. La probabilitat de pluges és del 75 % a Xàtiva i del 80 % a Ontinyent.