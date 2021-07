El president del Consell, Ximo Puig, ha comparegut aquest matí per a anunciar la pròrroga, fins al 16 d’agost, de les mesures que estan vigents a la Comunitat Valenciana. Aquestes es refereixen, en primer lloc, al toc de queda d’1.00 a 6.00 hores, que, a partir d’aquest cap de setmana, afectarà 77 municipis de tot el territori; i, en segon lloc, a la limitació de deu persones en les reunions tant en espai privats com públics.

També s’ha fet referència a la limitació dels aforaments, que queden reduïts al 50 % en espectacles, esdeveniments esportius i piscines que estiguen en espais interiors.

Per descomptat, un dels temes que s’ha tractat en la compareixença és la celebració de les Falles, de l’1 al 5 de setembre. Davant d’aquest escenari, Puig ha respost que “en aquests moments estem molt lluny de la possible celebració de les Falles”. Això no obstant, el president del Consell ha posat l’accent en el fet que les d’enguany no seran unes festes normals i que el consistori valencià i Sanitat s’estan reunint permanentment per a adaptar, quan s’acoste la data de la celebració, els detalls de la celebració a la situació epidemiològica.

Per a Puig, no és assenyat “avançar-se” sense conéixer la situació, “el que està clar és que la cremada dels monuments es produirà, però cal veure quina part de la celebració és la que es pot fer”.

El Consell demana cautela i insisteix que “la prudència que tinguem aquests dies” es veurà reflectida en la flexibilitat que hi haurà en els dies de Falles.

No obstant això, l’Ajuntament de València segueix amb el seu protocol anti covid i l’última mesura anunciada fa referència a les carpes, que es podran muntar entre els dies 27 i 29, però queden prohibides les orquestres i les discomòbils, és a dir, les revetles.