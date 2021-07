La taxa de creixement del producte interior brut (PIB) de la Comunitat Valenciana se situarà, enguany, en el 6,5 %, en comparació amb l’any anterior, segons assegura l’informe que va publicar ahir Hispalink. L’entitat, de la qual formen part diverses universitats espanyoles, observa un rebot de l’economia, després de la baixada de l’any passat a conseqüència de la pandèmia, que va superar el 10 % de caiguda. Balears, Madrid, Navarra i País Basc són les comunitats autònomes on més creixerà el PIB interanual en 2021, amb avanços del 7,8 %, el 7 %, el 6,7 % i el 6,7 %, respectivament, totes per damunt de la mitjana nacional, que se situarà en el 6,4 %, segons les estimacions d’Hispalink.

En l’altre extrem, aquest laboratori d’idees situa Castella i Lleó com la comunitat autònoma que registrarà un creixement més moderat de l’economia l’any 2021, amb un 4,2 %. L’interval de creixements reflecteix, així, una disparitat regional de 3,6 punts en la intensitat d’aquesta recuperació econòmica en 2021, amb millors pronòstics per a Balears (7,8 %), precisament la regió més castigada per la crisi en 2020, mentre que l’avanç més moderat es produiria a Castella i Lleó (4,2 %). Quant a la resta de comunitats, destaquen els creixements iguals o una mica superiors a la mitjana nacional de Galícia (6,6 %), Aragó (6,6 %), La Rioja (6,5 %), la Comunitat Valenciana (6,5 %) i Andalusia (6,4 %).