No només de mesures contra la propagació del virus viu la lluita contra la covid. “La vacuna és l’arma de protecció massiva que tenim”, ha insistit aquest dijous el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha anunciat que, a l’agost, s’incrementarà l’arribada de dosis de Moderna.

En concret, la Comunitat Valenciana passarà de rebre una mitjana de 197.000 dosis al mes d’aquest fàrmac d’ARN missatger a incorporar-ne 441.600 el mes d’agost. Això són més de 247.000 dosis extra que aniran destinades, especialment, als més joves.

Aquest increment de les dosis es deu especialment a la compensació de vacunes per part del Ministeri de Sanitat. D’una banda, és una retribució per haver vacunat a quasi 10.000 persones desplaçades més que valencians immunitzats en altres autonomies (50.000 enfront de 40.000).

D’altra banda, es deu, també, a l’ajust per demografia, per tindre una població més jove que la mitjana. També hi influeix que la farmacèutica incrementarà els enviaments a la UE en les pròximes setmanes.

“El virus ataca els més vulnerables i ho són aquelles persones que no estan vacunades”, ha expressat el cap del Consell, que ha recordat que un de cada cinc hospitalitzats té menys de 35 anys, edats que encara es troben en molts casos sense protegir, ja que, ha insistit, “una sola dosi no és estar vacunat, una pauta incompleta ofereix una immunitat incompleta”.

Sobre els grups d’edat i la seua vacunació, ha reiterat que aquesta setmana s’ha començat, a les zones d’interior, a vacunar les persones d’entre 20 i 29 anys i que la setmana que ve aquesta citació serà generalitzada en tots els departaments.