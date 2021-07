El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest matí les mesures restrictives que entraran en vigor a partir del 25 de juliol. Entre aquestes mesures es manté el toc de queda, es redueixen a deu persones les reunions i es redueixen també al 50 % els aforaments. La Fiscalia Superior de la Comunitat Valenciana ha avalat les noves mesures sol·licitades per la Generalitat per a frenar l’avanç de la covid-19, entre les quals hi ha l’ampliació del toc de queda a 77 municipis de l’autonomia. Fins ara, eren 32 els municipis en els quals s’aplicava el confinament nocturn per a frenar el ritme de contagis de la covid-19.

Des que es va decretar el toc de queda en els municipis amb més casos, alguns han vist reduir aquestes xifres i, per tant, deixaran de tindre toc de queda.

Detallem, a continuació, les localitats que ja no tindran restriccions de mobilitat nocturna a partir del dia 25 de juliol:

Alaquàs

Almàssera

Catarroja

Moncada

Picanya

Quart de Poblet

Sedaví

Tavernes

Municipis nous que sí que tindran toc de queda

Toc de queda a Castelló

A la província de Castelló, el Consell ha proposat els municipis següents: Alcalà de Xivert, Almenara, Benicàssim, Borriana, Borriol, Onda, Orpesa, Peníscola, Torreblanca, Vila-real i Vinaròs.

Toc de queda a Alacant

A la província d’Alacant, les localitats proposades són: Alfàs del Pi, Alacant, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa d’en Sarrià, Callosa de Segura, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, La Nucia, Muro de Alcoy, Ondara, Pego, Santa Pola, Sant Vicent del Raspeig, Sax, Teulada i la Vila Joiosa.

Toc de queda a València

A la província de València, el toc de queda podria aplicar-se a: Albal, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bétera, Buñol, Burjassot, Canals, Chiva, Foios, Gandia, Godella, l’Eliana, l’Olleria, Manises, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Museros, Oliva, Paiporta, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, el Puig de Santa Maria, Rafelbunyol, Requena, Riba-roja de Túria, Rocafort, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Turís, Utiel, València, Vilamarxant, Xeraco i Xirivella.