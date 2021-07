L’Ajuntament d’Almussafes obri el període per a sol·licitar les subvencions per la compra o l’autopromoció del primer habitatge, programa que compta amb un pressupost de 51.705 euros.

Les sol·licituds poden presentar-se, preferentment per via telemàtica, fins al 30 de setembre, i les ajudes podran ascendir fins als 2.100 euros.

Les bases poden consultar-se en la pàgina web del consistori. La ciutadania que haja adquirit o vaja a adquirir el seu primer habitatge al municipi entre l’1 de novembre de 2019 i el pròxim 30 de setembre, ja poden sol·licitar les subvencions.

Entre els principals requisits que s’han establit per a poder accedir a aquestes subvencions hi ha que les persones propietàries han de ser majors d’edat, estar empadronades a la localitat amb una antiguitat mínima d’un any comptant des de la data de la signatura de l’escriptura i que l’habitatge, que s’ha de trobar en zona urbana, no pot superar els 150 m² útils. Un procés de baremació comprovarà el nivell de compliment dels requisits, que influirà en l’import que es concedirà. En aquest cas, es tindran en compte, en la puntuació, els ingressos de l’últim exercici fiscal, la superfície de l’habitatge i el percentatge de participació.

“El cost de l’habitatge sovint impedeix que la gent puga independitzar-se i també que es llance a disposar d’una casa en propietat. La nostra intenció és ajudar a pal·liar-ho, encara que siga amb una xicoteta aportació”, explica l’alcalde, Toni González.