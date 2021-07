Va ser una de les peticions dels clubs a Ximo Puig en la reunió que van mantindre amb la Generalitat fa uns dies. I, finalment, s’ha cedit. València CF, Llevant UE, Vila-real CF, Elx CF i València Basket tindran a la seua disposició la vacuna de dosi única de Janssen per a immunitzar les seues plantilles. Els equips professionals de la Comunitat van començar a vacunar-se ahir, com la plantilla del Llevant UE.

Igualment, es preveu que la resta de clubs citen les seues plantilles per a administrar les dosis. El procés s’ha agilitat amb l’augment de casos positius a la Comunitat i l’acord entra dins de la campanya d’immunització per als adults d’entre 20 i 40 anys que ara afronta la sanitat valenciana.

Dosi única de Janssen

En la reunió que ha mantingut Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, amb els seus homòlegs d’Elx, València, Vila-real, Llevant i València Basket, s’ha creat un grup de treball per a estudiar l’assumpte de la vacunació, així com altres temes d’interés com l’aforament en els recintes esportius per a la pròxima temporada. L’assumpte era de vital importància per a la creació de les campanyes d’abonaments.

En aquesta reunió s’ha acordat la vacunació en els clubs, encara que la recomanació no era fer-ho amb Janssen, perquè no és la vacuna més òptima per a la franja d’edat dels jugadors. No obstant això, s’ha considerat que, com que és una única dosi i s’obté la immunitat al cap de 14 dies, aquesta vacuna era la millor per a afrontar sense preocupació l’inici de Lliga, que tindrà lloc el divendres 13 d’agost amb un València - Getafe.