El president del PP de la província de València ha renovat la cúpula directiva de l’organització i ha prescindit d’Elena Bastidas com a secretària general, un nomenament que, en el seu moment, va respondre a un gest d’integració cap a Isabel Bonig. Cal recordar que l’expresidenta del PPCV havia promogut Bastidas com a cap de la província de València, però Génova va intervindre per a situar-hi l’alcalde de Gavarda, considerat afí al diputat nacional Vicente Betoret. Amb Bonig ja fora del PPCV i després d’una profunda renovació de l’organització per part de Carlos Mazón, Mompó té les mans lliures per a nomenar un equip fet a mesura per a ell, sense necessitat de picades d’ullet de cara a la galeria. Així, després de l’eixida de Bastidas (el motiu oficial és que acaba de ser repescada per Mazón per a la seua executiva, com a sotssecretària social), Mompó ascendeix Reme Mazzolari a número dos. La presidenta local de Llíria ja tenia el càrrec de coordinadora. Tots els canvis han sigut aprovats per unanimitat en el comité provincial que s’ha celebrat aquest mateix matí a Gandia.

Els canvis de Mompó no són només de noms, ja que opta per un disseny nou, similar al model de Mazón en la regional. Uns canvis que ja va iniciar fa uns dies amb el nomenament de Vicent Huet, exalcalde de Barxeta, com a adjunt a la direcció. Desapareixen els coordinadors, després del fiasco dels primers nomenaments. Mompó ja va haver de prescindir de dos d’ells. Va apartar Carlos Gil, després de ser processat per un cas de violència de gènere; i també l’alcalde d’Ayora, José Vicente Anaya, quan, per sorpresa i sense avís previ, aquest va fer un pas avant com a aspirant a la presidència del PP. En aquest intent de trencar les cadenes, Mompó deixa fora, també, Pepe Todolí com a sotssecretari d’organització i Ernesto Hernández com a sotssecretari d’estudis. Tots dos estan també en l’executiva de Mazón. Avelino Mascarell es farà càrrec de l’organització.

Aquesta vegada, Mompó sembla haver decidit posar fi a les tuteles. Cal recordar que Anaya va ser considerat, en el seu moment, quota de la hui secretària general del PPCV, María José Català. La portaveu del PP a l’Ajuntament de València es queda, almenys aparentment, sense afins en la provincial, on entra la portaveu del PP a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, enfrontada a Català. Mompó i la regional de Bonig van secundar, en el seu moment, la seua candidatura enfront de l’aspirant que va promoure Català al seu municipi d’origen.

Folgado és una de les incorporacions en les deu sotssecretaries amb què comptarà el nou PP de Mompó. Entre els fitxatges hi ha José Andrés (Alzira) i Fernando de Rosa com a sotssecretari de Relacions Institucionals.

El Comité de Direcció, a més del president, de la secretària general i dels sotssecretaris, inclou cinc nomenaments amb els quals Mompó busca complicitats a la Diputació i a les Corts. Així, hi entren els diputats provincials Modesto Martínez, Javier Montero i Ximo Segarra i els diputats autonòmics Verónica Marcos i Felipe Carrasco. Tant Marcos com Segarra són vells coneguts a la província de València i coneixen molt bé la “fontaneria” interna, que van aprendre de la mà de Serafín Castellano.