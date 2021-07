Dues setmanes després de l’eixida fulminant del valencià José Luis Ábalos del Govern i del seu relleu al capdavant de la cartera de Transports per la catalana Raquel Sánchez, l’alcalde de València, Joan Ribó, ja ha contactat per carta amb la nova ministra per a convidar-la a visitar la ciutat i veure, sobre el terreny, “la deficient situació de les infraestructures ferroviàries”. L’alcalde sol·licita, en tot cas, una reunió per a recordar-li a la nova ministra “els greus retards patits” en el desenvolupament del túnel passant i demanar-li que, “sense demora”, isca a exposició pública el projecte del canal d’accés que permetrà soterrar la platja de vies. “Una ferida que divideix la ciutat i un enorme buit”, assegura l’alcalde en al·lusió al cinturó de ferro de les vies.

El canal d’accés va ser, de fet, una de les “fites” per a 2021 previstes en l’acord a què van arribar en 2019 les tres administracions que formen la Societat València Parc Central. De fet, l’exposició publica del projecte estava prevista per a aquest mes de juliol.

Dues infraestructures clau de l’operació ferroviària i urbanística del Parc Central, el desenvolupament del qual va ser fruit d’un conveni subscrit en 2003 pel Govern, la Generalitat i l’Ajuntament, ara pendent d’actualitzar i revisar.

Si aquestes infraestructures ferroviàries no s’executen “amb urgència”, indica Ribó en la seua missiva, amb data d’ahir, 22 de juliol, “la nostra ciutat pot convertir-se en el semàfor d’Europa a escala ferroviària”.

El túnel passant és una peça fonamental del corredor mediterrani, assegura Ribó, que també insta a la finalització de les obres del Parc Central i a la millora de la xarxa de rodalies, entre altres.

Ribó trasllada a la ministra la seua “profunda preocupació” per la demora dels acords que, “en el llunyà 2003”, es van signar entre el Ministeri de Foment, l’Ajuntament de València i la Generalitat i que incloïen la construcció del canal d’accés, l’estació central intermodal i el túnel passant. Una actuació “fonamental”, perquè permetrà que l’actual Estació del Nord deixe de ser un cul-de-sac i acabar les obres del Parc Central, així com avançar en el corredor mediterrani.

Col·lapse imminent

L’alcalde, de Compromís, adverteix la ministra socialista i exalcaldessa de Gavà del “col·lapse imminent” de l’actual línia fèrria entre el nord i el sud de València i recorda que el setembre d’aquest any “hauria d’estar acabat i presentar-se l’estudi informatiu del túnel passant”, juntament amb la plataforma d’alta velocitat València-Castelló de la Plana, amb les diferents alternatives per a l’execució d’aquestes infraestructures.

“València ha de resoldre el seu problema ferroviari de manera urgent”, recalca el primer edil, que assegura que “excepte València, totes les grans ciutats espanyoles disposen de túnels passants en els trams ferroviaris urbans”.

Així, Madrid i Barcelona tenen tres i dos túnels respectivament i “tenen en procés de construcció altres infraestructures similars”, mentre que Sevilla o Saragossa, les dues amb rodalies passants, “encapçalen àrees metropolitanes de menys volum poblacional i menys complexitat logística que la valenciana”.

La deficient infraestructura ferroviària de la capital, assenyala Ribó, “condiciona la mobilitat de tota l’àrea metropolitana”, com així ho reflecteix que, en deu anys, la xarxa de rodalies haja perdut un 40 % d’usuaris.