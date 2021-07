Albal ha decidit en junta de govern emplaçar-se al pròxim 16 d'agost per a decidir finalment si es manté la celebració de les Falles de l'1 al 5 de setembre o si, per contra, se suspenen si segueix a l'alça la incidència de casos de coronavirus a la localitat, ja que segons les últimes dades la localitat registra 122 casos de contagiats, amb una incidència de 765,27 casos per cada 100.000 habitants.

Així li ho ha comunicat el regidor de Festes, Sergio Burguet, als presidents de les set comissions locals, amb la intenció d'arribar a una decisió consensuada, ja que en el moment en el qual es va acordar la celebració de les festes josepines es va deixar clar que aquestes festes estaven subjectes a l'evolució i incidència de la covid-19. Des del Govern, són conscients que per als fallers també la salut és el primer i confien que en el cas de pujar la incidència siguen ells mateixos els que consensuen la suspensió de les Falles i passar a celebrar-les directament al març.

L'elecció de la data, el 16 d'agost, és perquè es considera temps suficient per a evitar que les comissions col·loquen les carpes al carrer en cas d'acordar la no celebració de les festes josepines de l'1 al 5 de setembre.