La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comparegut en roda de premsa davant de la Diputació Permanent de les Corts per a informar sobre l'evolució de la pandèmia a la C. Valenciana per a fer front al coronavirus. La transmissió del virus a la C. Valenciana s'ha estat desbordant en les últimes setmanes. Ho repeteixen constantment els professionals del sistema sanitari, però la veritat és que la vacunació ha xafat l'accelerador. "En aquests moments estem començant a frenar la transmissió del virus a la C. Valenciana. Ho fem gràcies a la responsabilitat de la ciutadania que està complint amb les mesures de limitació de mobilitat nocturna que des d'aquesta nit afecten 77 municipis. La immunització ha fet que disminuïsquen les morts i les hospitalitzacions greus per la malaltia. La immensa majoria dels ciutadans s'està vacunant de manera massiva. Només l'1,3 % de la població no s'ha vacunat o bé perquè la rebutja o perquè presenta patologies greus. La vacunació ens ajuda a mirar el futur amb esperança, així que aprofite aquest altaveu per a fer una crida a la vacunació", ha expressat Barceló.

La consellera ha anunciat que la Comunitat Valenciana accelerarà el ritme de vacunació gràcies a l'increment de vacunes que es rebrà a partir d'agost. "Aquesta setmana vacunarem en els centres de vacunació massiva els joves de 29 a 20 anys, avançant-nos dues setmanes al calendari oficial. I els joves de 17 a 19 anys començaran a vacunar-se, previsiblement, l'última setmana d'agost, perquè comencen les classes amb almenys una dosi".

A més ha aprofitat per a fer balanç de l'expansió del virus i la incidència acumulada aquestes últimes setmanes entre els joves. "Malgrat l'increment dels casos dels últims dies, ens continuem mantenint amb 120 punts menys que la mitjana espanyola. Gràcies a la vacunació, hui tenim 586 persones hospitalitzades davant de les 4.777 que vam tindre al gener. Hui hi ha 78 pacients en UCI davant de les 670 de gener. La variant delta representa el 70 % dels contagis a la C. Valenciana, que es caracteritza per la seua gran transmissibilitat. Gràcies a la vacunació, hui tenim 586 persones hospitalitzades davant de les 4.777 que vam tindre al gener. Hui hi ha 78 pacients en UCI davant dels 670 de gener. La incidència acumulada entre les persones de 20 a 29 anys és de 1.519 casos per 100.000 habitants, i entre les de 12 a 19 anys és de 1.324", ha comunicat.