L'oratge a València, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), per a aquest dilluns es preveu amb un avís taronja per pluges a València i pel nord d'Alacant, per pluges que poden acumular 40 litres per metre quadrat en una hora i tempestes que poden estar acompanyades de pedra. A primera hora del matí s'han registrat fortes precipitacions per tota la província de València. Entre les 12 i les 24 hores es preveu risc de pluges fortes i les temperatures també baixaran, amb 27 graus de màxima i 23 de mínima. Així mateix, segons informa el Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant, a València es preveuen arruixades localment molt intenses o torrencials, que podrien estar acompanyades de pedra i de ratxes fortes de vent, i tampoc descarten la formació d'alguna mànega o tornado.

A més, la resta de la Comunitat Valenciana (la província de Castelló, l'interior i el litoral nord de València i l'interior i el litoral sud d'Alacant) estarà en avís groc per precipitacions que poden acumular 20 litres per metre quadrat en una hora, i per tempestes en les quals també és probable que caiga pedra.

La probabilitat que es complisquen aquestes previsions oscil·la entre el 40 i el 70 per cent, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia, que per a aquest diumenge no té vigent cap avís a la Comunitat Valenciana.

Davant d'aquesta previsió, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establit per al dilluns la preemergència nivell taronja per pluges i tempestes en el litoral sud de la província de València i el litoral nord de la d'Alacant.

El Centre d'Emergències ha recordat que les pluges a València poden afectar el creixement de rambles i barrancs, i per això aconsella que s'evite estacionar en llocs inundables i que es planifiquen les rutes per a buscar alternatives al pas per aquestes zones.