La patronal taulellera Ascer, una vegada dissipat el fantasma d'una vaga general després d'haver aconseguit in extremis un preacord en la negociació del conveni col·lectiu, considera que «es tracta d'un acord de transició i moderat, en el qual ambdues parts guanyem i ambdues parts cedim en algunes de les pretensions inicials. En cas de no haver-se desactivat la vaga indefinida, aquesta hauria tingut nefastes conseqüències, no sols en el normal acompliment de l'activitat, sinó també en el clima laboral de les empreses i en la imatge de tot un sector», assegura el president de l'associació, Vicente Nomdedeu.

Cal subratllar que els principals punts del preacord, que haurà de ser ratificat per patronal i sindicats abans que finalitze aquest mes, són que té una vigència limitada a 2021, implica un increment salarial del 2,7 % als conceptes de taules, la jornada anual es manté en 1.776 hores i tots els permisos seran retribuïts a salari real.

Però una vegada aconseguit el preacord amb les forces sindicals, el president d'Ascer assegura que són molts els reptes als quals s'enfronta la indústria, «amb uns costos creixents que impacten directament en la rendibilitat de les empreses, com és el cas del gas, l'electricitat i el CO₂, que redueixen els marges en els nostres productes, i el que és més preocupant, redueixen la nostra capacitat per a innovar i invertir en projectes de futur necessaris per a escometre el procés de descarbonització». Es tracta de costos «amb un gran pes en les nostres factures».

Nomdedeu va fer aquestes declaracions en la recent assemblea general d'Ascer, en la qual també va explicar que els exigents objectius de descarbonització que fixa Brussel·les estableixen «un ritme irreal i inassolible per al nostre sector, ja que hui no hi ha alternatives energètiques que permeten substituir el gas natural en el procés productiu. Les alternatives que hi ha encara no són una opció: biometà, electrificació, hidrogen verd, captura de CO₂. No són una opció tecnològicament i tampoc ho són econòmicament, amb preus de subministrament que ens conduirien irremeiablement a la fallida i al tancament de l'activitat industrial a Europa».

El president d'Ascer ha reivindicat, una vegada més, la importància de tindre una indústria sòlida i assentada per a aconseguir la recuperació econòmica d'Espanya i de la UE. «Els reguladors a Espanya i a Brussel·les han de ser conscients i responsables a l'hora d'establir polítiques que resulten tan oneroses per a la indústria. Així difícilment aconseguirem reindustrialitzar Espanya». Una altra palanca de creixement i recuperació per als paviments i revestiments ceràmics serà, segons Vicente Nomdedeu, l'impuls a la rehabilitació i a la reforma que recull el Pla de recuperació verda de la Unió Europea.