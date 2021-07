València Turisme ha destinat enguany un total de 810.000 euros a finançar els plans de dinamització i governança turística de huit mancomunitats de la província, desenvolupats des de 2019 i finançats a parts iguals entre la marca de la Diputació de València, Turisme Comunitat Valenciana i les entitats locals, en tres anualitats.

Els programes s'han impulsat com a aposta conjunta pel manteniment, l'adaptació i la millora de les destinacions turístiques consolidades, a més del creixement i el desenvolupament de les incipients, per a incrementar la competitivitat de l'oferta turística i el seu posicionament en el mercat mitjançant la innovació, modernització i consolidació dels productes turístics.

Aquest tipus d'ajudes està dirigit a les mancomunitats. En el cas de la Safor, aquest ingrés per part de la Diputació de València pretén destinar-se a desenvolupar la seua aposta per convertir el seu territori en una destinació de turisme intel·ligent (DTI), un projecte que servisca per a extraure la màxima rendibilitat dels recursos i serveis de la zona, dinamitzar la gestió del turisme, desestacionalitzar l'oferta i la demanda i redirigir els fluxos cap als municipis d'interior de la comarca, per a crear així una àmplia oferta complementària al turisme principal de sol i platja que millore la imatge de la comarca com a destinació turística.

Els projectes de dinamització turística estan dirigits a les mancomunitats de la Canal de Navarrés, la Costera-la Canal, el Carraixet, la Foia de Bunyol-Xiva, el Camp de Túria, Sagunt-Camp de Morvedre, la Safor i la Mancomunitat de l'Interior Terra del Vi.

Els municipis de la Safor aposten per situar l'oferta turística valenciana a l'avantguarda del nou model turístic que demanda la societat, que, com defensen des de l'entitat provincial, conjumina una gestió centrada en la governança, la innovació, l'accessibilitat i la sostenibilitat.

El fet de formar part de la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents que impulsa el patronat de turisme permet compartir sinergies i experiències entre les diferents localitats per a aprofitar al màxim els recursos i crear una oferta diferenciada de la destinació per a posicionar-la davant del turista potencial mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i la informació aplicades al turisme.