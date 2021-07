La Regidoria d'Espai Públic de l'Ajuntament de València ha autoritzat la instal·lació de 54 xurreries al carrer per a la setmana fallera, que se celebrarà del 31 d'agost al 5 de setembre. A més, estaran exemptes del pagament de taxes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Des d'aquesta regidoria han recordat que aquestes parades hauran d'estar desmuntades abans de les 11.00 h del 6 de setembre.

La majoria de les sol·licituds han sigut presentades per les comissions falleres, encara que també hi ha algunes de bars, gelateries i orxateries. Per la seua banda, els districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Extramurs són els que concentren la major part de la demanda.

Entre les condicions que han de complir es troben que les parades no podran superar els 8x3 metres, vendran exclusivament massa fregida i podran oferir xocolate si disposen de la maquinària necessària. A més, hauran de complir amb les mesures higièniques i sanitàries, tindre mampares de separació, campana extractora de fum i no hauran d'obstaculitzar el pas de vianants, el trànsit de vehicles, les eixides d'emergència o l'accés a habitatges i botigues.

La regidora d'Espai Públic, Lucía Beamud, ha assenyalat que el consistori «reitera el seu compromís d'ajudar, en la mesura de les seues possibilitats i competències, els diferents sectors de l'activitat comercial que ocupen el domini públic municipal». Beamud també ha afegit que «tramitem les peticions d'una manera molt àgil per a poder facilitar les tasques a les comissions falleres».