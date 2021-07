Tot apunta al fet que en algun moment del dilluns li van dir a la tardor que havia arribat massa prompte, que encara no li tocava, i que tornara una mica més tard. Des d'aquest dimarts Aemet preveu temperatures agradables, amb màximes entre els 28 i els 31 graus i jornades assolellades a la Comunitat Valenciana, almenys fins al divendres.

Així, per a hui es preveuen màximes que poden arribar fins als 31 graus, amb cels clars en la majoria del territori valencià i molt poca probabilitat de precipitacions, que a penes serien possibles a l'interior de Castelló.

El panorama continuarà igual dimecres, amb màximes que rondaran els 30 graus i mínimes que estaran al voltant dels 20, en un clima favorable per a gaudir de l'estiu.

L'avanç de la setmana conduirà, segons Aemet, a temperatures més elevades. Hi ha possibilitat que el termòmetre arribe als 33 graus el dijous i als 37 divendres en zones com Alcoi.

Per al cap de setmana sí que hi ha algunes opcions de tornar a veure pluges, sobretot a la província de Castelló, encara que sembla que no seran comparables a les que es van produir ahir.

Això sí, la previsió per al diumenge és de cels nuvolosos de nord a sud de la Comunitat Valenciana. Encara que, malgrat la desaparició dels cels assolellats, el mercuri es mantindrà en nivells elevats durant el cap de setmana, amb cotes altes d'humitat en les zones litorals.