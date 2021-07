Quan semblava més difícil, va tornar a complir. L'idil·li de Maialen Chourraut amb els Jocs Olímpics va escriure aquest dimarts el seu capítol més especial. No perquè fora el major dels seus èxits, sí perquè repetir en el podi per tercera vegada consecutiva està a l'abast només de les més grans. Chourraut ja és llegenda de l'esport nacional per molts motius, però ara encara s'engeganteix més la seua figura. El seu extraordinari exemple de regularitat, longevitat i brillantor va aconseguir el seu zenit en el canal de piragüisme de Tòquio, on va protagonitzar una espectacular remuntada que la va posar primera. Després, li va tocar esperar el concurs de les seues rivals i anar comprovant com anaven caient, una a una, fins que el seu fenomenal temps (106.63) la va ajudar a pujar al segon lloc del podi.

En el calendari espanyol era el dia marcat en roig per a la palista Maialen i també per al nadador Hugo González. En el seu cas no per a optar a medalla, sinó per a confirmar la seua excelsa progressió, que el va portar a aconseguir un molt valuós diploma en una de les proves més competides de la natació planetària. És impressionant l'inconformisme d'aquest balear criat a Madrid i format als Estats Units; la seua ambició no té límits. I el seu lloc d'ahir, amb els millors, és una invitació a somiar amb més en la seua pròxima prova. Llavors sí que serà candidat clar a aspirar a plaça de podi.

La jornada del dimarts també va dur bones notícies des de les pistes de tenis de Tòquio 2020. Mentre l'ídol local i banderera Osaka era eliminada contra tot pronòstic, Garbiñe es plantava en quarts de final i se situava a les portes de les anhelades medalles. El paisatge per a l'esport de la xarxa i la raqueta es presumia ombrívol sense Nadal, però Muguruza ha decidit eixir al rescat, i a més acompanyada, ja que Badosa està derrocant fronteres fins a començar a somiar, ella també, amb l'opció de premi metàl·lic.

Mentrestant, va ser un dia accidentat a la badia de Sagami. Accidentat per a les favorites en el 49er femení, Echegoyen i Barceló, que van bolcar el vaixell quan eren líders de la segona regata i després van ser desqualificades (eixida prematura) en la tercera. En canvi, a Joan Cardona sí que va començar a posar-se-li cara de candidat a tot. Després de dues proves, ja és tercer de la general.

A l'espera del que faça Niko, va ser un altre dia gris per al judo, amb Cabaña derrotada en segona ronda per ippon, i en boxeig en canvi sí que va fer un pas de gegant Reyes Pla, sens dubte la millor opció entre els púgils espanyols. El seu triomf per la via ràpida davant del subcampió olímpic a Rio fa pensar que el seu esport pot donar alguna alegria en forma de podi a la delegació nacional en els pròxims dies, que presenten emocions fortes per a ell. S'enfrontarà en la següent ronda al púgil que li va tancar el pas en la seua Cuba natal. Paraules majors.

