La saviesa popular, a través del refranyer valencià, és la protagonista de la campanya que el consistori ha fet arribar als picassentins i les picassentines per a conscienciar davant d'aquesta cinquena onada que està fent pujar els casos positius i la incidència al municipi.

Per això ara, des de l'argot popular i en clau local, frases com «Tota vacuna fa paret»; «Més val mans netes que virus volant»; «Picassentins, picassentines, tots a una veu», i «En boca tapada no entra el virus», volen fer reflexionar i aprofundir en el bon comportament i en el compliment de les mesures per a fer front al virus.

L'alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, posa especial èmfasi en el col·lectiu jove i fa una crida perquè es respecten les mesures establides per les autoritats sanitàries per a frenar els contagis. «Tenim una incidència molt alta a Picassent i des de l'Ajuntament estem posant tots els mitjans necessaris per a frenar aquesta cinquena onada».