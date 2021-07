El Consell no veu amb mals ulls la iniciativa de demanar el certificat de vacunació o una PCR negativa per a entrar en un bar o un local d'oci. No obstant això, considera que no és el moment d'aplicar una mesura d'aquest tipus. La Generalitat no la posarà en marxa fins que haja oferit a tota la població la possibilitat de vacunar-se. Arribat aquest moment, és una opció que es pot estudiar, van assegurar ahir des de l'entorn del president Ximo Puig.

Es tracta d'una qüestió d'equitat, afigen, cosa que també va defensar la consellera Ana Barceló a les Corts ahir perquè ningú se sentira discriminat. En aquest moment es considera que aquesta decisió generaria un problema de desigualtat entre les persones, ja que hi ha part de la població valenciana que no ha pogut vacunar-se. El 60 % de la ciutadania té la pauta completa.

Unes altres autonomies sí que preveuen iniciatives tan dràstiques per a afavorir la seguretat en els espais públics. Galícia va ser la primera. Demana des del dissabte l'anomenat passaport covid (acredita la vacunació completa) per a poder entrar en locals d'hostaleria en els municipis amb major incidència. Canàries es va sumar ahir a aquesta línia d'actuació i la fa extensiva, a més de a l'hostaleria, a espectacles esportius i culturals en recintes tancats.

França ha exercit una espècie de paper de reclam en aquesta política, si bé les seues raons eren també encoratjar la vacunació de la població perquè hi ha una part considerable d'aquesta que ha decidit voluntàriament no vacunar-se.

Puig va dir ahir en una entrevista en Telecinco, quan li van preguntar per aquesta mesura, que la Generalitat no la vol fer efectiva «fins que tinguem la capacitat de vacunació de totes les persones perquè no hi haja un element de falta d'equitat, ja que la PCR té un cost i encara no hem oferit a tota la població l'oportunitat de vacunar-se».