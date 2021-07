La tardor va passar ahir de visita per la Comunitat Valenciana. Van ser a penes unes hores del matí del dilluns, però el sistema convectiu que va posar en alerta taronja o groga tot el territori valencià va deixar fortes pluges i tempestes. Les temperatures van baixar fins als 20 graus prop del migdia en les tres capitals i es van registrar mínimes com la de Castellfort, a Castelló, amb 10,9 graus també al migdia. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), va semblar «un dia tardorenc més que un dia de final de juliol». En les seues xarxes van recordar que aquests dies se sol travessar la canícula, el període de l'any en què és més forta la calor. «Encara que quasi tots els anys es produeix alguna tempesta local a l'interior amb algun fenomen sever associat com la pedra, és estrany un episodi generalitzat de tempestes com el de hui al juliol», van assegurar des d'Aemet. Van agregar que la situació hauria sigut més normal en la segona setmana d'agost, i van comparar el cas estrany de la jornada amb la caiguda de pedra del 25 de juliol de 1986. Les fortes pluges van provocar també inundacions en diversos punts de l'autonomia, com Sagunt. Aspe va tindre una pedregada durant el matí, mentre que prop de les onze una tempesta amb activitat elèctrica va colpejar Santa Pola i va deixar imatges de llamps a la platja d'aquesta localitat.

Aquesta breu però intensa tempesta estiuenca va provocar que s'acumularen 62 litres/m² a la localitat de Carcaixent, dels quals 56 van caure en només una hora, entre les 9.20 i les 10.20. Unes altres precipitacions copioses van ser les de Benagéber (40,2 l/m²), Bellús (39,0 l/m²) i Simat de la Valldigna (38,6). A Alacant van caure ahir 26,4 l/m². Ha sigut el tercer dia de juliol més plujós en aquesta ciutat des de 1993.

A més de Castellfort, mínimes destacades van ser les de Vilafranca (11,9 graus) i Morella (12,7 graus). A la província de València, el mercuri va descendir fins als 14,9 graus a Utiel. Quan el sistema que va ocasionar l'inusual matí va prosseguir el seu camí cap al Mediterrani, les temperatures van tornar a pujar. Així, Utiel a les 15.30 ja tenia 24,4 graus, i Castelló, que va tocar els 20,0 graus a les 10, va arribar a 26,4 a les 15. Les màximes globals de tota la Comunitat Valenciana van ser a Alacant, amb els 28,6 graus del Pinós i els 28,4 de Benidorm al capdavant. La platja ja tornava a ser una opció i molts banyistes van aprofitar el que la tempesta els havia llevat.