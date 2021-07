Un incendi declarat a última hora de la vesprada d'ahir en una habitació de la cinquena planta de l'Hospital de la Ribera, situat a Alzira, ha obligat aquesta nit a traslladar l'únic pacient que ocupava aquesta estança a un centre sanitari de València per l'estat de gravetat que presentava. Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València van treballar en les tasques d'extinció del foc i de ventilació del fum, que van obligar a evacuar part de les habitacions de l'última planta fins que, tocades les deu i mitja de la nit, una vegada ventilades, els malalts van poder tornar als seus llits.

El foc es va originar en una habitació del cinqué pis per causes que encara s'investiguen i que no podran concretar-se fins que els especialistes inspeccionen l'habitacle amb tota precisió al llarg del matí de hui. En el moment en què es van originar les flames només hi havia un home que es trobava convalescent d'una intervenció quirúrgica provocada per una malaltia comuna.

La resta de les habitacions de la cinquena planta no van patir danys, encara que els responsables de l'operatiu van decidir evacuar les del mòdul dret per a ventilar-les. Els pacients van ser redistribuïts en altres estances fins que van poder tornar-hi més tard.

Es tracta del segon incendi en un hospital valencià després del que es va originar ahir en un matalàs d'una habitació en una planta de l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, que va provocar greus cremades en el pacient que s'hi trobava ingressat.