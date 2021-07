Compromís ha celebrat aquest passat dimarts el seu congrés comarcal a la localitat de Paiporta. Josep Ferran Baixauli, edil de Compromís per Sedaví, ha sigut escollit com a secretari comarcal amb el suport del 97 % dels vots.

L'executiva liderada per Baixauli estarà formada també per Xavier Bellot (Catarroja), com a cap de la Secretaria d'Organització; Beatriz Jiménez (Paiporta), en Finances i Comunicació; Xavier Martí (Torrent), en Estratègia; David Vila (Torrent), en Acció Política; Amàlia Esquerdo (Alfafar), en Institucional, i Filo Baixauli (Sedaví), en Implantació Feminista. Aquestes àrees integraran també els regidors Cèlia Díez (Quart de Poblet), Marian Val (Paiporta), David Ramon (Albal) i els militants Natxo Andreu (Mislata), Altea Royo (Mislata) i Carmen Rodrigo (Xirivella).

Baixauli, que representarà la comarca els pròxims quatre anys, ha marcat com a objectius treballar braç a braç amb els col·lectius locals per a fer créixer Més - Compromís i la coalició valencianista de Compromís des d'una mirada més oberta, plural, inclusiva i feminista.

D'altra banda, en el congrés han sigut triats com a representants de l'Horta Sud en el Consell Nacional de Més - Compromís Xavier Bellot (Catarroja), Consol Barberà (Alaquàs), Xavi Martí (Torrent), Beatriz Jiménez (Paiporta), David Vila (Torrent) i Amàlia Esquerdo (Alfafar).

A l'acte van assistir a donar el seu suport Àgueda Micó, secretaria general de Més-Compromís; Amadeu Mezquida, Josep Manel Moret i Dolors Gimeno, com a representants de l'executiva nacional; Jesús Monzó, alcalde de Catarroja, i diversos regidors de l'Horta Sud.