València s'ha convertit en la primera ciutat del món a verificar i certificar la petjada hídrica en la seua activitat turística. Així ho va anunciar ahir el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, qui va rebre per part d'AENOR aquesta certificació. La petjada hídrica és un indicador mediambiental que mesura el volum d'aigua dolça utilitzat al llarg de tota la cadena de producció d'un bé de consum o servei.

Aquest repte s'ha aconseguit en el marc de l'acord establit per l'Ajuntament de València a través de Visit València i Global Omnium.

València ja s'havia convertit fa més d'un any en la primera ciutat que acreditava oficialment la petjada de carboni. Com va assenyalar el regidor, l'objectiu és «convertir la ciutat en una destinació sostenible per al planeta i, així, reafirmar el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats en l'Agenda 2030 establida per l'ONU».

A València, la petjada hídrica anual del turisme és de 74,23 hm³ i, a més, s'ha obtingut que el 16 % representa el consum directe d'aigua, mentre que el 84 % se centra en el consum associat als béns i serveis.

«És la primera ciutat que calcula la seua petjada i, en dos anys, podria ser la primera que la compense», va explicar el director de Sostenibilitat Corporativa de Global Omnium, Juan Luis Pozo.

Amb aquest assoliment, València es converteix en «un referent i un exemple per a altres ciutats del món per demostrar que és una destinació sostenible, segura i saludable», va recalcar Pozo. A més, va explicar que la «petjada hídrica és fonamental per a la lluita contra el canvi climàtic».

Com a arrancada d'aquest pla, al Palau de Congressos i a l'Oceanogràfic es podrà testar en temps real la petjada de carboni i la petjada hídrica que s'estan produint en les diferents activitats a través d'unes etiquetes intel·ligents. Pozo va concloure que això «afavoreix l'economia local i circular amb la finalitat de millorar la sostenibilitat i la competitivitat».