Les embarassades s'han erigit com un dels grups prioritaris en els quals centrar la vacunació en les pròximes setmanes. L'augment d'hospitalitzacions de gestants, del qual van alertar autonomies com Andalusia, ha provocat que els especialistes incidisquen en la immunització d'aquest col·lectiu, en un missatge que va tant per a les autoritats com per a les mateixes afectades.

«Al principi hi havia poca informació perquè no se'ls va incloure en les primeres investigacions, però els estudis que s'han estat publicant demostren que hi ha bona resposta immunitària», explica Juan Navarro, president de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, insisteix que les vacunes de la covid no són amb virus vius, motiu pel qual se'n redueixen els possibles efectes.

En aquesta línia, Marta Ferrer, del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Universitari Doctor Peset, assegura que hi ha una certa reticència al principi per part de les embarassades a vacunar-se. «Costa convéncer-les perquè hi ha molta desinformació i por infosa, especialment en el primer trimestre d'embaràs», explica l'especialista, que afig, no obstant això, que quan se'ls explica que tenen possibilitat de patir pneumònies greus, canvien d'idea.

La doctora de l'Hospital de València assegura que les embarassades tenen més risc de patir qualsevol infecció a causa dels canvis en el sistema immunològic que presenta l'organisme. «Són persones vulnerables», afig, alhora que recorda que aquest col·lectiu està inclòs en la vacunació de la grip de la mateixa manera que ho estan els majors de 65 anys o el personal sanitari.

«Els símptomes poden ser com els de la resta de la població, però hi ha casos que acaben en UCI i en suports respiratoris, encara que hi ha poc descrit sobre l'efecte en els bebés», assenyala Ferrer. Per la seua banda, Navarro indica que aquesta vacunació és més important en aquest moment, en el qual els contagis es produeixen especialment en els grups més joves, entre els 20 i els 39 anys, en què se situa un important percentatge de les dones embarassades.